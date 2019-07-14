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Devrilen motosikletin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 22:59 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Gürün ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu, sürücüsü Sedat Kürek (46) hayatını kaybetti.

Devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ın Gürün ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu, sürücüsü Sedat Kürek (46) hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde, Gürün ilçesi Konakpınar mevkisinde meydana geldi. Samsun'da esnaf olan Sedat Kürek yönetimindeki 55 APY 80 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yoldan çıkıp tarlaya devrildi. Kazada, sürücü yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gürün Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürün daha sonra, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Devrilen motosikletin sürücüsü öldü

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