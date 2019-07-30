Devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Burhan CEYHAN/SELÇUK (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Selçuk ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Ali Rıza Üretmenoğlu (58) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Aydın-İzmir Karayolu Çamlık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çamlık Mahallesi'nden Selçuk yönüne giden Ali Rıza Üretmenoğlu yönetimindeki 35 LDD 84 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Toptan meyve satışı yapıp, soğuk hava deposu işleten Üretmenoğlu, devrilen motosikletinin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Üretmenoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ve savcının kaza yerindeki incelemelerinin ardından Üretmenoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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