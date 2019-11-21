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Devrilen motosikletin sürücüsünün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 15:00 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde devrilen motosikletin ölen sürücüsü Metin Orcan'ın (54) cinayete kurban gittiği belirlendi.

Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde devrilen motosikletin ölen sürücüsü Metin Orcan'ın (54) cinayete kurban gittiği belirlendi. Orcan'ın husumetlisi Onur S. (27) tarafından bıçaklandığı, hastaneye giderken de aşırı kan kaybı nedeniyle bilinci kaybedip, kaza yaptığı ve kan kaybından yaşamını yitirdiği saptandı.
Mustafakemalpaşa ilçesi Züferbey Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde dün akşam saatlerinde Metin Orcan yönetimindeki plakasız motosiklet devrildi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Metin Orcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede, Metin Orcan'ın göğsünde bıçak yarası olduğu tespit edildi.
BAĞ EVİNDE GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Metin Orcan'ın husumetlisi Onur S. tarafından bıçaklandığını belirledi. Onur S., bu sabah saatlerinde saklandığı bağ evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda pompalı tüfek ve bıçak bulundu. Onur S., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
HASTANEYE GİDERKEN KAZA YAPMIŞ
Metin Orcan'ın yaralı olarak Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne gitmek için yola çıktığı, hastaneye yakın bir mesafede de bilinci kaybedip motosikleti devirdiği, bıçaklanmaya bağlı olarak kan kaybından yaşamını yitirdiği saptandı.

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