HABER

Devrilen motosikletteki baba ve oğlu yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 11:22 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, arka tekerleğinin patlaması sonucu devrilen motosikletteki baba ve oğlu, yaralandı.

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, arka tekerleğinin patlaması sonucu devrilen motosikletteki baba ve oğlu, yaralandı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında, Aydın- Nazilli karayolunun 24'üncü kilometresinde meydana geldi. Nihat Akkoca (51) yönetimindeki 09 ACL 890 plakalı motosiklet, arka tekerleğinin patlaması sonucu, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, Nihat Akkoca ile arkasında oturan oğlu Harun Akkoca (26) yaralandı.
Yaralılar, yoldan geçen diğer sürücülerin çağırdığı ambulansla, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili çok konuşulacak iddia! Özel olarak mı seçildi? Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili çok konuşulacak iddia! Özel olarak mı seçildi?
Karaburun'da 'Toprak Ana Günü' kutlamasıKaraburun'da 'Toprak Ana Günü' kutlaması
Prof. Dr. Sözbilir: 7.2 büyüklüğüne varan depremler üreten diri faylar varProf. Dr. Sözbilir: 7.2 büyüklüğüne varan depremler üreten diri faylar var
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acı olay! Yakınları buldu

Acı olay! Yakınları buldu

Artık kesinleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılım genelgesi!

Artık kesinleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılım genelgesi!

Ünlü teknik adam kovuldu

Ünlü teknik adam kovuldu

Yasemin Özilhan'dan Mucize Doktor açıklaması!

Yasemin Özilhan'dan Mucize Doktor açıklaması!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yalova'da tersanede yangın

Yalova'da tersanede yangın

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne ilişkin yeni açıklama

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne ilişkin yeni açıklama

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin olası yaptırımlarına İncirlik ve Kürecik resti

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

Yargıtay eski üyesi Hüseyin Kulaç'ın cezası onandı

Yargıtay eski üyesi Hüseyin Kulaç'ın cezası onandı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan S-400 açıklaması: Vazgeçmek söz konusu değil

Milli Savunma Bakanı Akar'dan S-400 açıklaması: Vazgeçmek söz konusu değil

Öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen öğretmen intihara kalkıştı

Cinsel istismar iddiası bulunan öğretmen intihara kalkıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.