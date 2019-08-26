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Devrilen motosikletteki çocuk öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 11:09 | Son Güncelleme

Gaziantep’te motosikletin devrilmesiyle bir çocuk yaşamını yitirdi, babası hafif yaralandı.Kaza, Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi’nde dün gece saatlerinde meydana geldi.

Devrilen motosikletteki çocuk öldü

Gaziantep’te motosikletin devrilmesiyle bir çocuk yaşamını yitirdi, babası hafif yaralandı.
Kaza, Savcılı Mahallesi İnönü Caddesi’nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Yabancı uyruklu Halaf Kel, evde aniden rahatsızlanan 3 buçuk yaşındaki çocuğu Mune Kel’i hastaneye götürmek için motosikletine bindirdi. Motosikletle kız çocuğuyla birlikte yola çıkan Halaf Kel, caddede önüne aniden çıkan otomobile çarpmamak için motosikletin gidonunu çevirdi. Motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun kenarına devrildi.
Halaf Kel ve kızı Mune, motosikletin devrilmesiyle yola savrularak yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla sevk edilen ambulansla, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürüldü. Hastanede tedaviye alınan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Minik kızın cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu otopsi merkezine gönderildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Mune’nin cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Mune’nin cenazesi Yeşilkent Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Devrilen motosikletteki çocuk öldü

Devrilen motosikletteki çocuk öldü

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