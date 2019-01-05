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Devrilen mum evi kül etti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.01.2019 10:08 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde elektrik kesintisi nedeniyle yakılan mum devrilince çıkan yangın, bir evi küle döndürdü.

Devrilen mum evi kül etti

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)-TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde elektrik kesintisi nedeniyle yakılan mum devrilince çıkan yangın, bir evi küle döndürdü. Yangında dumandan etkilenen Niyazi Karayanık (80) kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle elektrik hatlarında meydana gelen arızalar sonucu bazı mahallelere elektrik verilemedi. Elektriği kesik olan Niyazi Karayanık da oğlu ile birlikte yaşadığı tek katlı evinin oturma odasında mum yakıp, yemek hazırlamak için mutfağa geçti. Ancak mum devrildi ve yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, oğlunun yardımıyla dışarı çıkarılan ve dumandan etkilenen Niyazi Karayanık, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yangında ev kullanılmaz hale geldi. Jandarma ve itfaiye soruşturma başlattı..

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Devrilen mum evi kül ettiDevrilen mum evi kül ettiDevrilen mum evi kül ettiDevrilen mum evi kül etti

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