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Devrilen mum iki evi kül etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 06:23 | Son Güncelleme

Ankara'da kağıt toplayıcısı ailenin yaşadığı gecekonduda mumun devrilmesi sonucu yangın çıktı - Evi saran alevler arasında uyanan anne ve baba 6 çocuğu ile birlikte kendilerini güçlükle dışarı attı - Kısa sürede büyüyen ve bitişikteki gecekonduya da sıçrayan yangında iki aile evsiz kaldı

Ankara'da kağıt toplayıcısı ailelerin yaşadığı iki gecekondu yandı.

Çankaya Çiğdem Mahallesi 1591. Sokak'ta topladıkları atık kağıt ve plastik eşyaları satarak geçimlerini sağlamaya çalışan Avcı ailesinin barındığı evde aydınlatma için kullanılan mumun devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Evi saran alevler arasında uyanan Mehmet Avcı eşi ve 6 çocuğu ile birlikte kendilerini güçlükle dışarı attı.

Kısa sürede büyüyen yangın Recep Arslan'ın oturduğu bitişikteki gecekonduya da sıçradı.

Arslan da yoğun duman altında eşi ve 4 çocuğunu uyandırarak dışarı çıktı.

Alevleri gören çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verirken, su doldurdukları kovalar ve bahçe hortumuyla yangını söndürmeye çalıştı.

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri dar sokakların bulunduğu gecekondu bölgesine güçlükle ulaştı.

Yangın sonrası komşularının evlerine sığınan aileler, evlerinin yanışını gözyaşları içinde izledi.

İtfaiye ekiplerinin güçlükle müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

- "Çocuklarımı kucaklayarak dışarı çıktığım an çatı çöktü"

Üç ay önce çalışmak için Gaziantep'ten Ankara'ya geldiklerini ve çöplerden topladıkları atık kağıt malzemeleri satarak geçimlerini sağlamaya çalıştıklarını belirten Mehmet Avcı, yangın sırasında yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Bir anda evi saran alevler arasında uyandığını, eşi ve çocuklarını uyandırarak kendilerini dışarı attıklarını anlatan Avcı, "Çocuklarımı kucaklayarak dışarı çıktığım an çatı çöktü." dedi.

Yangından mucize eseri kurtulduklarını ifade eden Avcı, bu esnada büyüyen alevlerin Recep Arslan'ın oturduğu bitişikteki gecekonduya da sıçradığını söyledi.

Arslan ailesinin de dumanları fark ederek dışarı çıktığını aktaran Avcı, her iki evin kısa sürede yandığını kaydetti.

- Yanan evlerini gecenin soğuğunda çıplak ayaklarıyla izledi

Avcı'nın alevler arasından kurtardığı çocukları yanan evlerini gecenin soğuğunda çıplak ayaklarıyla izledi.

Evden dışarı çıkarken ayakkabılarını alamayan çocuklar yaşadıkları korkuyu uzun süre üzerlerinden atamadı.

Alevler arasında evleri küle dönen aileler yetkililere yardım çağrısında bulundu.

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Ankara gecekondu itfaiye yangın

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