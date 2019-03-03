HABER

Devrilen otomobil alev topuna döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2019 17:53 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, tali yola devrilip alev aldı.

Devrilen otomobil alev topuna döndü

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, tali yola devrilip alev aldı. Kazada hafif yaralanan sürücü Salih Gündüz, (28) otomobilden çıkarak alevlerden son anda kurtuldu.
Kaza, saat 05.00 sıralarında İzmir Bulvarı Sanayi Alt Geçidi'nde meydana geldi. Denizli'den İzmir yönüne giden Salih Gündüz yönetimindeki 01 BCD 19 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi yitirmesi sonucu savrularak tali yola devrilip alev aldı. Kazada hafif yaralanan sürücü Gündüz, alevleri fark ederek son anda otomobilden çıktı. Alevler tüm otomobili sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye yanan otomobili söndürmek için çalışma yaparken, Gündüz sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gündüz'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Alevler kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil hurdaya döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Devrilen otomobil alev topuna döndüDevrilen otomobil alev topuna döndüDevrilen otomobil alev topuna döndü

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Yediemin otoparkında bir garip olayYediemin otoparkında bir garip olay
Çakmak gazı tüpü yüzlerine patlayan 2 çocuk yaralandıÇakmak gazı tüpü yüzlerine patlayan 2 çocuk yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Kandilli'den korkutan deprem açıklaması: Sürpriz olmasın

Kandilli'den korkutan deprem açıklaması: Sürpriz olmasın

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e yönelik sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e yönelik sert sözler

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Raylarda kulaklıkla müzik dinlerken tren çarptı

Raylarda kulaklıkla müzik dinlerken tren çarptı

Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Günün en acı karesi! Teneşire bırakılan bebek toprağa verildi

Günün en acı karesi! Mezar başına 'ÇP 51' yazıldı

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.