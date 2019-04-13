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Devrilen otomobil bir inşaatın asma katına çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 13:13 | Son Güncelleme

Batman'da devrilen otomobilin, önce refüje sonra yol kenarındaki inşaatın girişindeki asma katına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Batman'da devrilen otomobilin, önce refüje sonra yol kenarındaki inşaatın girişindeki asma katına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 LK 875 plakalı otomobil, Cudi Mahallesi Türkiye Petrolleri Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek önce refüje sonra yol kenarındaki inşaatın 3 metre yüksekliğindeki asma katına çarptı.

Otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, otomobilin çarptığı inşaatın önündeki iskelede çalışan işçiler şans eseri kurtuldu.

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Batman Kaza

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