Devrilen otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü, sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Akçakale - Ceylanpınar karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Mehmet Ali A. idaresindeki 01 CUC 60 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İşte açığa alınan personel sayısı
Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi
Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi
Aralarında 33 yaş fark var! 'Herkes onu babam sanıyor'
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum