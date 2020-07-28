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  4. Devrilen otomobilde sıkışıp kaldı! İmdadına itfaiye yetişti

Devrilen otomobilde sıkışıp kaldı! İmdadına itfaiye yetişti

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2020 14:51 | Son Güncelleme

Antalya'da reflüje çarparak devrilen otomobilin içinde sıkışan Dilber Yücesan, ölümün kıyısından döndü. 55 yaşındaki sürücünün imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Kazadan yaralı kurtulan Yücesan'a ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Toroslar Mahallesi, Anadolu Caddesi’nde meydana geldi. Dilber Yücesan yönetimindeki 07 DL 182 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu Toros Mahallesi Anadolu Caddesi'nde refüje çarparak, devrildi.

AMBULANSA YAPILAN ÇAĞRI POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİNİ HAREKETE GEÇİRDİ

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan Dilber Yücesan, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartıldı.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Yücesan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. (DHA)
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