Devrilen otomobilde sıkışıp kaldı! İmdadına itfaiye yetişti

Kaza, saat 10.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Toroslar Mahallesi, Anadolu Caddesi’nde meydana geldi. Dilber Yücesan yönetimindeki 07 DL 182 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu Toros Mahallesi Anadolu Caddesi'nde refüje çarparak, devrildi.
AMBULANSA YAPILAN ÇAĞRI POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİNİ HAREKETE GEÇİRDİ
Kazayı görenlerin durumu 112 Acil ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan Dilber Yücesan, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartıldı.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Yücesan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. (DHA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum