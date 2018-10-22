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Devrilen otomobildeki sürücü öldü, eşi yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 16:06 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, kontrolden çıkarak, devrilen otomobilin sürücüsü Garip Köylüce (66) yaşamını yitirdi, eşi Döne Köylüce (62) ise yaralandı.

Devrilen otomobildeki sürücü öldü, eşi yaralı

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, kontrolden çıkarak, devrilen otomobilin sürücüsü Garip Köylüce (66) yaşamını yitirdi, eşi Döne Köylüce (62) ise yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Balkar beldesi yakınlarında meydana geldi. Kahramanmaraş yönüne giden Garip Köylüce yönetimindeki 46 P 2129 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada sürücü Garip Köylüce, yaşamını yitirirken, otomobilde bulunan eşi Döne Köylüce ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, yaralı kadını ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Garip Köylüce'nin cansız bedeni ise olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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