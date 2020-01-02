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  4. Devrilen otomobile halat bağlayıp yaralıları kurtardılar

Devrilen otomobile halat bağlayıp yaralıları kurtardılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 16:35 | Son Güncelleme

Denizli’de kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 2 yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Denizli’de kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 2 yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye erleri otomobili kaymaması için önce halatla bağladı, ardından yaralıları kurtardı.
Kaza, Denizli-Serinhisar karayolunda meydana geldi. Serinhisar ilçesinden Denizli kent merkezine seyir halinde olan Ömer E. idaresindeki 20 PS 986 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler, şarampole yuvarlanan aracın kaymaması için otomobili halatla itfaiye aracına bağlayıp, ardından kurtarma çalışması başlattı. Sonrasında itfaiye erleri araç içerisinde sıkışarak yaralanan Ömer E. ve Ayşe E.’yi çıkardı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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