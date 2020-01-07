HABER
  4. Devrilen otomobilin park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada

Devrilen otomobilin park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 10:36 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildikten sonra sürüklenerek yol kenarında park halindeki 2 otomobile çarptı.

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil devrildikten sonra sürüklenerek yol kenarında park halindeki 2 otomobile çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. Abdurrahman Tokmaz yönetimindeki 02 ASS 550 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Sürüklenen otomobil yol kenarında park halindeki 2 otomobile çarparak durdu. Kazada araçta bulunan Metin Kucu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulansla yaralı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnları hiç böyle görmediniz! İşte ünlülerin gerçek yüzleriOnları hiç böyle görmediniz! İşte ünlülerin gerçek yüzleri
Süresiz nafaka mağdurları 2. Yargı Paketi’ni bekliyorSüresiz nafaka mağdurları 2. Yargı Paketi’ni bekliyor
Tarlası su altında kalan çiftçi, zararının karşılanması istediTarlası su altında kalan çiftçi, zararının karşılanması istedi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin'in adrenalin dolu tatili!

Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin'in adrenalin dolu tatili!

Bu listeye bakmadan almayın!

Bu listeye bakmadan almayın!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Sözcüsü İstanbul'da barajlardaki doluluk oranını açıkladı

İşte yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı

Otobüs şoförü sular altında kalan yolda yönünü kaybedince tarlaya saplandı

Taşkından yönünü kaybeden şoför tarlaya saplandı!

Son dakika! Emniyet'ten NarkoNet 5 operasyonu

Emniyet'ten NarkoNet 5 operasyonu

İBB’den Arapça Kanal İstanbul mesajı

İBB’den Arapça Kanal İstanbul mesajı

FETÖ'nün MİT yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ'nün MİT yapılanmasına operasyon!

18 yaşındaki Osman Melik evde ölü bulundu!

18 yaşındaki Osman Melik evde ölü bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.