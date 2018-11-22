Devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, devrilen otomobilin sürücüsü Selim Fidan yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında, Ketenova Mahallesi'nde meydana geldi. Pide dükkanı işleten Selim Fidan yönetimindeki 09 PG 998 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Otomobilden çıkan Fidan, aracından yaklaşık 15 metre uzaklaştıktan sonra yere yığıldı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Selim Fidan'ın öldüğü belirlendi. Fidan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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