Devrilen römorktaki çeltikler yola saçıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir traktörün römorkunun devrilmesi sonucu yaklaşık 6 ton çeltik yola saçıldı.

Alınan bilgiye göre, kurutma makinesinden geçirttiği çeltiği deposuna götüren çiftçi Mehmet Şerif Esen'in kullandığı 22 AD 929 plakalı traktöre bağlı iki römorktan biri, Olin Kavşağı'nda devrildi.

Römorktaki 6 ton çeltik yola saçılırken, kaza nedeniyle Edirne-İstanbul kara yoluna bağlanan Atatürk Caddesi'nde trafikte aksamalar meydana geldi.

Bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, römorkun vinçle kaldırılması ve çeltiklerin temizlenmesi sonrası normale döndü.

