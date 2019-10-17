HABER

Devrilen römorkun altında kalan kişi, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 21:47 | Son Güncelleme

DÜZCE’nin Yığılca ilçesinde, traktörün tomruk yüklü römorkunun yerinden çıkarak devrilmesi sonucu altında kalan Hüseyin Yalçın, hayatını kaybetti.

Devrilen römorkun altında kalan kişi, öldü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’nin Yığılca ilçesinde, traktörün tomruk yüklü römorkunun yerinden çıkarak devrilmesi sonucu altında kalan Hüseyin Yalçın, hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Yığılca Aksu köyünde meydana geldi. Aksu köyünden Yığılca ilçe merkezine giden İsmail Yalçın yönetimindeki 81 BB 621 plakalı traktörün tomruk yüklü römorku yerinden çıkarak devrildi. Devrilen römorkta bulunan Hüseyin Yalçın, altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Hüseyin Yalçın’ın cenazesi römorkun altından iş makineleri yardımı ile çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Devrilen römorkun altında kalan kişi, öldü

PARTNER Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı
Kamyon ile çarpışan otomobildeki 3 kişi öldüKamyon ile çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
Cinnet getiren baba kendini, eşini ve kız çocuğunu benzin dökerek yaktıCinnet getiren baba kendini, eşini ve kız çocuğunu benzin dökerek yaktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

ABD'den ziyaret! Gözler Beştepe'de: Kritik görüşme sona erdi

ABD'den ziyaret! Gözler Beştepe'de: Kritik görüşme sona erdi

Ticaret Bakanlığı e-ihale ile satıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Ticaret Bakanlığı e-ihale ile satıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Elit İşcan kabus anlarını anlattı! 'Sarılarak 'öp beni' dedi ve dudaklarını...'

Elit İşcan kabus anlarını anlattı! 'Sarılarak 'öp beni' dedi ve dudaklarını...'

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şule Çet davasında adli tıp uzmanından cinsel saldırı iddiası

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.