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Devrilen sandaldaki vatandaşın sandala tutunma çabası kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 12:53 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü sazlık alanında bir sandal devrildi.

Mehmet DEMİR / GÖLBAŞI, (Ankara) (DHA) - ANKARA'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü sazlık alanında bir sandal devrildi. Devrildikten sonra ters dönen sandalın üzerinde bulunan bir kişinin yaşadığı korku dolu anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi. Olay, dün öğleden sonra Ankara'nın Gölbaşı’ndaki Mogan Gölü’nde meydana geldi. Adı öğrenilemeyen ve Mogan Gölü’ne hafta sonu olta ile balık avlamaya gelen bir kişinin bulunduğu sandal aniden ters döndü. Bu sırada sandalın üzerinde bulunan kişi, gölün sazlık ve bataklık alanında suyun içine düştü. Ters dönen sandalın üzerine güçlükle çıkmaya başaran bu kişinin çabaları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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