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Devrilen sepetli motosikletin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 09:54 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, yokuş aşağı inerken devrilen sepetli motosikletin sürücüsü Ahmet Akkaya (64) yaşamını yitirdi.

Devrilen sepetli motosikletin sürücüsü öldü

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, yokuş aşağı inerken devrilen sepetli motosikletin sürücüsü Ahmet Akkaya (64) yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Gediz'in Gürlek köyünde meydana geldi. Tarlasına giden Ahmet Akkaya, yokuş aşağı inerken kullandığı sepetli motosikletinin kontrolünü yitirdi. Bir anda devrilen motosikletinin altında kalan Akkaya, ağır yaralandı. Olayı gören çevredekiler, kazayı sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ambulansla, Akkaya'yı Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırmak istedi. Ancak Akkaya, yolda yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Devrilen sepetli motosikletin sürücüsü öldüDevrilen sepetli motosikletin sürücüsü öldü

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