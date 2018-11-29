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Devrilen tankerdeki süt yola döküldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 16:29 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bayındır ilçesinde bir süt tankeri, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Devrilen tankerdeki süt yola döküldü

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayındır ilçesinde bir süt tankeri, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kaza sırasında tankerden dökülen sütler yolu beyaza bürüdü.
Kaza, bugün gündüz saatlerinde Ödemiş-Tire Karayolu Pınarlı Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Tire'deki fabrikaya süt götüren 35 TJI 69 plakalı kamyon, şoförün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şoförü hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Tankerden yola dökülen süt yolu beyaza bürürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Devrilen tankerdeki süt yola döküldüDevrilen tankerdeki süt yola döküldü

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