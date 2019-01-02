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Devrilen tankerden yola asit sızdı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 14:55 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Gönen ilçesi girişinde kontrolden çıkarak yan yatan 22 ton sülfirik asit yüklü tankerden yola asit sızdı.

Devrilen tankerden yola asit sızdı

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Gönen ilçesi girişinde kontrolden çıkarak yan yatan 22 ton sülfirik asit yüklü tankerden yola asit sızdı. İtfaiye ekipleri müdahaleleriyle asidin yola yayılmasını önledi.
Kaza, Çanakkale-Bursa Karayolu'nun Gönen ilçesi Merkez Anaokulu mevkisinde sabaha karşı meydana geldi. Kenan Karaca yönetimindeki 10 NJ 755 plakalı, 22 ton sülfirik asit yüklü tanker sabaha karşı devrildi. Sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yan yatan tankerde bulunan asit yola sızdı. İhbarla olay yerine gelen Büyükşehir İtfaiyesi Bandırma Grup Amirliği ekipleri, araç sürücüsü Kenan Karaca'yı kontrol için sağlık ekiplerine teslim ederek yolda önlemler aldı. Araçtan sızan asidin yola daha fazla yayılmaması için çalışma başlatıldı. Sabah saatlerine kadar devam eden çalışmalarla yol temizlendi, devrilen araç kaldırılarak götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Devrilen tankerden yola asit sızdıDevrilen tankerden yola asit sızdıDevrilen tankerden yola asit sızdıDevrilen tankerden yola asit sızdı

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