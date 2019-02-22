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Devrilen tankeri kaldırırken fark ettiler! Kahreden olay

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 10:33 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sabaha karşı süt tankeri demiryoluna devrildi, sürücü hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde tankerin kaldırıldığı sırada kimliği belirlenemeyen bir ceset daha çıktı. Ölen kişinin kaza sırasında araçtan düşerek altında kaldığı belirlendi. Bu arada tankerin sürücüsünün bir gün önce işe başladığı öğrenildi.

Devrilen tankeri kaldırırken fark ettiler! Kahreden olay

Kaza, saat 05.45 sıralarında Pamukova Mekece Mahallesi, İznik-Adapazarı yolunda meydana geldi. Adapazarı istikametine gitmekte olan Mehmet Şamil Bircan (45) idaresindeki 34 UM 3683 plakalı süt yüklü tanker virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak demiryoluna devrildi.

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Kazada tanker sürücü Mehmet Şamil Bircan araçta sıkıştı. Olay yerine itfaiye , AFAD ve 112 Acil ekipleri geldi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu Mehmet Şamil Bircan araçtan çıkarıldı. 112 Acil ekibi Mehmet Şamil Bircan'ın öldüğünü belirledi.

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TANKER KALDIRILDIĞINDA BİR CESET DAHA BULDULAR

Sabah saatlerinde tankerin kaldırıldığı sırada kimliği belirlenemeyen bir ceset daha çıktı. Ölen kişinin kaza sırasında araçtan düşerek altında kaldığı belirlendi. Ölen 2 kişinin cenazeleri morga kaldırıldı.

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BİR GÜN ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞ

Mehmet Şamil Bircan'ın bir gün önce işe başladığı öğrenildi.

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Kazayla yük trenlerinin kullandığı demiryolu ulaşımına kapanırken, bölgede yolu açma çalışmaları devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Kaza sakarya tanker

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