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Devrilen tankerin şoförü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 11:45 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, devrilen tankerin şoförü Sabahattin Güngördü (64), yaşamını yitirdi.

Mustafa KANLI/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, devrilen tankerin şoförü Sabahattin Güngördü (64), yaşamını yitirdi.
​Kaza, dün gece Göksun ilçesinde meydana geldi. Sabahattin Güngördü yönetimindeki 72 AN 715 plakalı tanker, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Güngördü'nün yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Sabahattin Güngördü'nün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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