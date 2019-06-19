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Devrilen tır kara yolunda ulaşımı aksattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 20:54 | Son Güncelleme

Kocaeli'de meydana gelen kaza nedeniyle D-100 kara yolu İstanbul istikametinde konvoy oluştu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tırın devrilmesi sonucu D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde trafik aksadı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundan İstanbul yönüne seyreden Nusret Mezarcı idaresindeki 41 YN 670 çekici plakalı tır, Hereke mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanmayan sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde uzun konvoy oluştu.

Tır, Karayolları ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından vinçle kaldırıldı.

Yol temizleme ve yıkama çalışmasının ardından kara yolunda trafik akışı normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Körfez trafik kazası

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