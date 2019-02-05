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Devrilen tır otoyolda ulaşımı aksattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 18:16 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde otomobille çarpışan tırın devrilmesi sonucu Ankara istikametinde ulaşım aksadı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikametinde Osman Ö. idaresindeki 81 KB 398 plakalı tır, Ömer Sefa A'ya ait, emniyet şeridinde park halindeki 54 NB 503 otomobile çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Devrilen tır nedeniyle bir süreliğine ulaşıma kapanan Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Yaralananın olmadığı kazada, ekiplerin yolda dökülen mazotu temizleme çalışmaları sürerken, tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu Kocaeli TIR

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