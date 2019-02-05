Devrilen tır otoyolda ulaşımı aksattı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde otomobille çarpışan tırın devrilmesi sonucu Ankara istikametinde ulaşım aksadı.
Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikametinde Osman Ö. idaresindeki 81 KB 398 plakalı tır, Ömer Sefa A'ya ait, emniyet şeridinde park halindeki 54 NB 503 otomobile çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Devrilen tır nedeniyle bir süreliğine ulaşıma kapanan Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Yaralananın olmadığı kazada, ekiplerin yolda dökülen mazotu temizleme çalışmaları sürerken, tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.
'Eski bakanlara sefil olmamaları için ömür boyu maaş bağladık'
Mide bulandıran olay mahalleyi karıştırdı! Görmesinler diye...
Validen kaymakamlara çok konuşulacak uyarı: Seçim günü...
Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak
MHP'den İlber Ortaylı için yazılı açıklama! Çok sert sözler
Kritik harita dün yine değişti!
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum