HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Devrilen tır TEM bağlantı yolunu trafiğe kapattı: 1 yaralı

Devrilen tır TEM bağlantı yolunu trafiğe kapattı: 1 yaralı

08.03.2021 15:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’da TEM bağlantı yolunda kontrolden çıkarak devrilen metal malzeme yüklü tır, yolu trafiğe kapattı.

Sakarya’da TEM bağlantı yolunda kontrolden çıkarak devrilen metal malzeme yüklü tır, yolu trafiğe kapattı. Tır sürücüsünün yaralandığı kazada Ankara istikameti Sakarya gişeleri girişi trafiğe kapanırken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, TEM Otoyolu Sakarya gişeleri girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinden Ankara istikametine doğru seyir halinde olan ve Sakarya gişelerinden çıkış yapmak isteyen S.A. idaresindeki 42 GP 333 plakalı metal yüklü tır bağlantı yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Bariyerlere devrilen tır sürücüsü kazada yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tır içerisinde sıkışan sürücü bölgeye sevk edilen itfaiye erlerince sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaza sebebi ile TEM bağlantı yolu karayolları ve polis ekiplerince trafiğe kapatıldı. İstanbul’dan Ankara istikametinde kapanan bağlantı yolu sebebi ile trafik bir süre aksadı. Ekiplerce otoyoldan çıkmak isteyen sürücüler, Akyazı gişelerine yönlendirildi. Tırı bölgeden kaldırma çalışmaları ise yaklaşık 1 buçuk saattir devam ediyor. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekipler seferber oldu! 17 kök 'tülüşah' korumaya alındı Ekipler seferber oldu! 17 kök 'tülüşah' korumaya alındı
Kadınlar Günü’nde yine kadına şiddet! Hastanelik ettiKadınlar Günü’nde yine kadına şiddet! Hastanelik etti
Nesine hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Nesine hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
1/

En Çok Okunan Haberler

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

Bakanlık duyurdu! Karantina şartları değişti

Bakanlık duyurdu! Karantina şartları değişti

Hakan Atilla istifa etti!

Hakan Atilla istifa etti!

Bakan Varank'tan flaş Oppo açıklaması!

Bakan Varank'tan flaş Oppo açıklaması!

Fuhuş yapmak istemeyen kadına dehşeti yaşattılar

Fuhuş yapmak istemeyen kadına dehşeti yaşattılar

Flaş karar! Vakalar artınca, okullar tatil edildi

Flaş karar! Vakalar artınca, okullar tatil edildi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

Diğer Haberler

Halkbank Kadına Destek Kredisi! Halkbank'ın kadınlara verdiği 100 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Halkbank Kadına Destek Kredisi!

Son Dakika: MSB'den Bitlis'teki helikopter kazasıyla ilgili flaş açıklama

MSB'den Bitlis'teki helikopter kazasıyla ilgili flaş açıklama

Aydın'ın konuştuğu olay! Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Samsun'da eşine şiddet uygulayan İbrahim Zarab'ın vatandaşlarca dövüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili yeni görüntü

Hafta sonları eczaneler açık mı? Eczaneler çalışıyor mu?

Hafta sonları eczaneler açık mı?

Kadınlar Günü’nde eşi tarafından darp edilen kadın hastanelik oldu

Kadınlar Günü’nde yine kadına şiddet! Hastanelik etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.