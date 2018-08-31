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Devrilen TIR yandı, İzmir- Balıkesir karayolu 2 saat kapandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 09:26 | Son Güncelleme

BALIKESİR yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkan bira yüklü TIR devrildikten sonra alev aldı.

Ender DURMAZ/SUSURLUK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkan bira yüklü TIR devrildikten sonra alev aldı. Sürücü yaralanırken, İzmir Balıkesir- yolu, kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı. Bugün sabaha karşı saat 04.30 sıralarında, İzmir yönüne giden, 06 JSB 61 plakalı bira yüklü TIR, Pamuklu mevkisinde kontrolden çıkıp, devrildi. Araç içersinde sıkışan ve kimliği öğrenilemeyen sürücü, kazayı gören bir otobüs firmasının muavini tarafından araçtan yaralı olarak çıkartıldı. Sürücü daha sonra ortadan kaybolurken, yakıt tankındaki çevreye yayılan yakıt alev aldı. TIR alev alev yanmaya başlarken, İzmir karayolunda korku dolu anlar yaşandı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunurken, İzmir- Balıkesir karayolu trafiğe kapatıldı. Yangının tamamen söndürülmesi ve çevrenin temizlenmesinin ardından, İzmir- Balıkesir karayolu, yaklaşık 2 saat sonra trafiğe açıldı. Bu sürede, İzmir yönüne 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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