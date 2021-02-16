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  4. Devrilen tıra yardım için duran otomobile otobüs çarptı: 5 ölü, 32 yaralı

Devrilen tıra yardım için duran otomobile otobüs çarptı: 5 ölü, 32 yaralı

16.02.2021 10:35 | Son Güncelleme:
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Konya’nın Karapınar ilçesinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle devrilen tıra yardım için duran otomobile otobüs çarptı.

Konya’nın Karapınar ilçesinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle devrilen tıra yardım için duran otomobile otobüs çarptı. Kazada otomobilde 1’i kadın 1’i çocuk ve otobüste ise 3 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Konya Adana Karayolu Karapınar ilçesi girişi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Karapınar istikametine seyir halinde olan Ahmet Kurt (28) idaresindeki 01 KT 067 plakalı Renault marka tır, kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Bu sırada arkadan gelen ve kazayı fark eden Rahim Ergünay (38) yönetimindeki 42 AFN 321 plakalı Renault marka otomobil yardım amacıyla yol kenarına durdu. Aynı yönde seyir halinde olan Ümit Özkan (43) yönetimindeki 31 GU 716 plakalı Has Turizm firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü ise kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak otomobile çarptı. Kazada otomobil ve otobüs de şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 1’i çocuk, 1’i kadın 2 kişi ile otobüste bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı. Kaza ihbarı üzerine çok sayıda polis, sağlık ve jandarma ekibi olay yerine sevk edildi. Karayolu trafiğe kapatılırken, yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 4’ü ise hayati tehlike kaydı ile Konya’ya sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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