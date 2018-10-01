Devrilen tırda sıkışan sürücü kurtarıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te devrilen tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Mahmut Üzer'in (37) kullandığı konteyner yüklü 33 DNK 03 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Narlı Kavşağı civarında, önünde seyreden Orhan Boğa idaresindeki patates yüklü 13 KD 890 plakalı tıra çarptı.
Kazanın etkisiyle dorseden kopan tırın kupası, taklalar atarak yol kenarındaki kurumuş dere yatağına düştü. Aracında sıkışan sürücü Üzer, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.
Ayağında kırık tespit edilen Üzer, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Patateslerin yola savrulması nedeniyle yaklaşık 3 saat tek şeritten sağlanan ulaşım, karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından normale döndü.
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