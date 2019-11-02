HABER

Devrilen tırda sıkışan sürücüyü AFAD ekibi kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 00:23 | Son Güncelleme

Devrilen tırda sıkışan sürücüyü AFAD ekibi kurtardı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da devrilen tırda sıkışan sürücü, AFAD ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Trabzon'dan yüklenen kömürü Tunceli'ye götürmek üzere yola çıkan Cengiz Uluer (38) idaresindeki 23 K 1235 plakalı tır, Erzincan-Gümüşhane kara yolu Dereyurt köyü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan ve araçta sıkışan Uluer'i çıkaramayan vatandaşlar, 112 Acil Sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve polis ekiplerinden yardım istedi.

AFAD ekipleri, Cengiz Uluer'i yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden güçlükle çıkardı.

Uluer, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, tırın devrilmesi nedeniyle kara yolunda ulaşım polis ve jandarma ekipleri tarafından kontrollü şekilde sağlandı.

PARTNERGözlerini alamadılar!Gözlerini alamadılar!
Lise öğrencisi Nazlıcan, yolda bulduğu 18 bin TL'yi sahibine teslim ettiLise öğrencisi Nazlıcan, yolda bulduğu 18 bin TL'yi sahibine teslim etti
Kağıthane’de zincirleme trafik kazası: 1 yaralıKağıthane’de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AFAD Devrilen ekipler Erzincan gümüşhane Jandarma Kömür Yüklü kurtardı polis sıkıştı sürücü TIR

En Çok Okunan Haberler

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Kar bir anda bastırdı! Beyaza büründü

Kar bir anda bastırdı! Beyaza büründü

Cumhurbaşkanım mektup getirdim sana

Cumhurbaşkanım mektup getirdim sana

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a yanıt

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a yanıt

Sabri aylar sonra ortaya çıktı

Sabri aylar sonra ortaya çıktı

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'da sürücüyü şoka sokan kaza

Ankara'da sürücüyü şoka sokan kaza

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kağıthane'de otobüs ve iki otomobil birbirine girdi

İstanbul'da feci kaza! Otobüs ve iki otomobil birbirine girdi

95 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik uçağı sayesinde yakalandı

95 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik uçağı sayesinde yakalandı

Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Gaziantep'te lise öğrencisinden örnek davranış! Yolda bulduğu paraları sahibine teslim etti!

Yolda yürürken fark etti! Lise öğrencisinden örnek davranış!

Ordu'da minibüsün çarptığı çift yaralandı

Ordu'da minibüsün çarptığı çift yaralandı

HDP'li eski milletvekili Zeydan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan hakkında flaş karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.