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Devrilen TIR'dan çıkan 2 kişi, ambulansı görünce olay yerinden kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2018 23:55 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, lastik yüklü TIR, kontrolden çıkarak devrildi.

Devrilen TIR'dan çıkan 2 kişi, ambulansı görünce olay yerinden kaçtı

Dinçer AKBİR-Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, lastik yüklü TIR, kontrolden çıkarak devrildi. TIR'dan çıkan 2 kişi, olay yerine gelen ambulansı görünce kaçtı.
Olay akşam saatlerinde, Gebze Kirazpınar Mahallesi Şekerpınar Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. 31 D 5476 plakalı lastik yüklü TIR, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil ekipleri geldi. Devrilen TIR'ın içerisinden 2 kişinin çıktığı ve olay yerine gelen ambulansı görünce yaya olarak yol kenarındaki ormanlık alana kaçtıkları öğrenildi. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 5 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı. Jandarma olay yerinden kaçan 2 kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

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Devrilen TIR'dan çıkan 2 kişi, ambulansı görünce olay yerinden kaçtıDevrilen TIR'dan çıkan 2 kişi, ambulansı görünce olay yerinden kaçtı

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