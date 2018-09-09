Devrilen TIR'dan çıkan 2 kişi, ambulansı görünce olay yerinden kaçtı

Dinçer AKBİR-Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, lastik yüklü TIR, kontrolden çıkarak devrildi. TIR'dan çıkan 2 kişi, olay yerine gelen ambulansı görünce kaçtı.
Olay akşam saatlerinde, Gebze Kirazpınar Mahallesi Şekerpınar Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. 31 D 5476 plakalı lastik yüklü TIR, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil ekipleri geldi. Devrilen TIR'ın içerisinden 2 kişinin çıktığı ve olay yerine gelen ambulansı görünce yaya olarak yol kenarındaki ormanlık alana kaçtıkları öğrenildi. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 5 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı. Jandarma olay yerinden kaçan 2 kişiyi bulmak için çalışma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Kriz tırmanıyor! Trump suskunluğunu Twitter'dan bozdu
ABD'de Florence tropikal fırtınası alarmı! Acil durum ilan edildi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yolcu minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı
İzmir'in Çeşme ilçesinde erkek çocuğuna istismar iddiasında karar verildi
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde doların turşusunu kurdular
Kırıkkale'de korkunç olay! Elektrik akımına kapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tiyatro sahnesindeki fotoğrafı!
Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia
Bakan Selçuk'tan dikkat çeken mesajlar: Kıyameti koparmamız lazım
Okuyucu Yorumları 0 yorum