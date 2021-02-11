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  4. Devrilen tırdan yola saçılan sebze ve meyveyi kasalara koyup evlerine götürdüler

Devrilen tırdan yola saçılan sebze ve meyveyi kasalara koyup evlerine götürdüler

11.02.2021 10:50 | Son Güncelleme:
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Antalya’da kontrolden çıkarak devrilen ve sürücüsü hayatını kaybeden tırda bulunan sebze ve meyveler vatandaşlar tarafından kapışıldı.

Antalya’da kontrolden çıkarak devrilen ve sürücüsü hayatını kaybeden tırda bulunan sebze ve meyveler vatandaşlar tarafından kapışıldı. Yol kenarında araçlarını durduran vatandaşlar firmanın inceleme yapıp toplatmadığı meyve sebzeleri poşetlere ve kasalara doldurup araçlarına yükledi.
Kaza, dün sabah saatlerinde Akseki-Manavgat karayolu Geriş kavşağı yakınlarında meydana geldi. Antalya’dan yüklediği sebze ve meyveleri bir market zincirinin Konya’daki depolarına götüren Adem Gülsatar idaresindeki 07 AOE 439 plakalı tır, Antalya - Konya karayolu Geriş kavşağı yakınlarında bölünmüş yol inşaat çalışması yapılan menfeze devrildi. Feci kazada araç sürücüsü Adem Gülsatar olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cesedi Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.
Akseki Cumhuriyet Savcılığı tarafından olay yerinde inceleme yapılırken ceset Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza sebebiyle yola saçılan tırın dorsesindeki tonlarca meyve ve sebze ise sağlık ekipleri ve itfaiyenin çalışması bittikten sonra yoldan geçen vatandaşlar tarafından kapışıldı. Araçlarını yol kenarında durduran onlarca vatandaş, firma yöneticilerinin gelip inceleme yaptığı ve toplatmadığı muz, domates, avokado, salatalık, biber, mantar ve marulları kasalara doldurarak araçlarına yükleyip evlerine götürdü.

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