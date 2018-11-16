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Devrilen TIR'ın dorsesindeki koyunları çevredekiler kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 19:46 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrilen TIR'ın dorsesindeki koyunlardan sağ kalanları, çevredekiler kurtardı.

Devrilen TIR'ın dorsesindeki koyunları çevredekiler kurtardı

Hüsne AKKAYA/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrilen TIR'ın dorsesindeki koyunlardan sağ kalanları, çevredekiler kurtardı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Gürün-Sivas yolunun 65'inci kilometrede meydana geldi. Gürün'den Sivas kent merkezine hareket halindeki Mehmet K. yönetimindeki 33 EMA 24 plakalı dorsesinde koyun yüklü TIR, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan TIR sürücüsü Mehmet K. ile yanındaki Faruk Ö., Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. TIR'ın yan yatan dorsesindeki yaklaşık 400 koyun ise çevredekilerin yardımı ile branda yırtılarak çıkarıldı. Kazada dorsedeki bazı koyunların ise telef olduğu belirlendi. Bir süre olay yerinde bekletilen ve soğuktan etkilenen hayvanlar, daha sonra olay yerine gelen başka bir araca taşındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Devrilen TIR'ın dorsesindeki koyunları çevredekiler kurtardıDevrilen TIR'ın dorsesindeki koyunları çevredekiler kurtardıDevrilen TIR'ın dorsesindeki koyunları çevredekiler kurtardıDevrilen TIR'ın dorsesindeki koyunları çevredekiler kurtardı

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