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Devrilen TIR'ın şoförü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 16:29 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde devrilen TIR'ın şoförü 24 yaşındaki İlhan Albayrak, yaşamını yitirdi.  Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında, Salihli- Alaşehir Karayolu Akkeçili Mevkisi'nde meydana geldi.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde devrilen TIR'ın şoförü 24 yaşındaki İlhan Albayrak, yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında, Salihli- Alaşehir Karayolu Akkeçili Mevkisi'nde meydana geldi. Salihli'den Alaşehir yönüne giden İlhan Albayrak, yönetimindeki 15 AAC 581 plakalı yem yüklü TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüje çarpan TIR, devrildi. Yükü ise yola saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İlhan Albayrak'ın öldüğü belirlendi. Albayrak'ın cesedi, kaza yerinde yapılan inceleme sonrası morga kaldırıldı. Karayolu, Alaşehir yönüne 1 saat kapalı kaldı. Yolun temizlenmesinin ardından karayolu tekrar ulaşıma açıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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