HABER

Devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 16:06 | Son Güncelleme

Devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde devrilen konteyner yüklü tırın sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İMES OSB mevkisinde M.Ö. (35) idaresindeki 41 YK 004 plakalı konteyner yüklü tır, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Yolun trafiğe kapandığı kazada tırda sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, tırın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

PARTNERSeda Sayan'la gündeme geldi! En iyi örnekler...Seda Sayan'la gündeme geldi! En iyi örnekler...
Çeşme'nin kurtuluş yıl dönümünde Ferhat Göçer konseriÇeşme'nin kurtuluş yıl dönümünde Ferhat Göçer konseri
Kilosu 940 liraya satılan Anzer balına 5 ton sipariş geldiKilosu 940 liraya satılan Anzer balına 5 ton sipariş geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 yaralı trafşk kazası

En Çok Okunan Haberler

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İş Bankası yanıtı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İş Bankası yanıtı

Abdurrahman Dilipak'tan çok sert sözler: Allah lanet etsin

Abdurrahman Dilipak'tan çok sert sözler: Allah lanet etsin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'ın yeni uçağıyla ilgili CHP'li Böke'den ilginç çağrı

Erdoğan'ın yeni uçağıyla ilgili CHP'li Böke'den ilginç çağrı

Cansu Canan Özgen Habertürk TV'den ayrıldı

Cansu Canan Özgen Habertürk TV'den ayrıldı

Vali, kendisi gelmeden başlayan programdan erken ayrıldı

Vali, kendisi gelmeden başlayan programdan erken ayrıldı

Resmi Gazete kapatıldı!

Resmi Gazete kapatıldı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 15 Ekim'de açıklayacağımız bir vizyon belgesi var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 15 Ekim'de açıklayacağımız bir vizyon belgesi var

İETT kış tarifesi 2018: 17 Eylül Pazartesi İETT kış tarifesi sorgulama

İETT kış tarifesi 2018: 17 Eylül Pazartesi İETT kış tarifesi sorgulama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.