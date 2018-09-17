Devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde devrilen konteyner yüklü tırın sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İMES OSB mevkisinde M.Ö. (35) idaresindeki 41 YK 004 plakalı konteyner yüklü tır, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Yolun trafiğe kapandığı kazada tırda sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, tırın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Resmi Gazete kapatıldı!
CHP'li Dursun Çiçek'e suç duyurusu!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 15 Ekim'de açıklayacağımız bir vizyon belgesi var
Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı
İran'dan savaşın seyrini değiştirecek açıklama
Ankara'da kan donduran olay! 5 kişiyi bıçakladı... Kendisini odaya kilitledi!
Savaştan kaçtı, İstanbul'a sığındı: Kuran okursam düzelirim sandım
Kötü kokular üzerine girilen binada bulundu! Şoke eden görüntü
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Okuyucu Yorumları 0 yorum