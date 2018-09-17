Devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde devrilen konteyner yüklü tırın sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İMES OSB mevkisinde M.Ö. (35) idaresindeki 41 YK 004 plakalı konteyner yüklü tır, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Yolun trafiğe kapandığı kazada tırda sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, tırın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

