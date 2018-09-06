Devrilen TIR'ın sürücüsü öldü

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kontrolden çıkıp karşı şeride geçtikten sonra devrilen TIR'ın sürücüsü Musa Kuybu hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece Siverek- Diyarbakır karayolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Musa Kuybulu yönetimindeki 33 NF 373 plakalı TIR, kontrolden çıkıp karşı şeride geçtikten sonra devrildi. Kazada hurdaya dönen TIR'ın sürücüsü Musa Kuybulu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülen Kuybulu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kuybulu'nun cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

