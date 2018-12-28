HABER

Devrilen tomrukların altında kalan kişi, 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 23:08 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Mevlüt Aydın (57), evinin önünde kestiği tomrukların altında kalarak ağır yaralandı.

Devrilen tomrukların altında kalan kişi, 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Mevlüt Aydın (57), evinin önünde kestiği tomrukların altında kalarak ağır yaralandı. Tedaviye alınan Aydın, 13 gün süren yaşam mücadelesine kaybetti. Mevlüt Aydın'ın İlçe İtfaiye Müdürü Adnan Aydın’ın ağabeyi olduğu öğrenildi.
Olay, 13 gün önce İnegöl’e bağlı Bahçekaya Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önündeki tomrukları kesmek isteyen Mevlüt Aydın, devrilen tomrukların altında kaldı. Ağır yaralanan Aydın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yoğun Bakım Ünitesi'ne tedavisi süren Aydın, bugün hayatını kaybetti. Mevlüt Aydın’ın İnegöl İtfaiye Müdürü Adnan Aydın’ın ağabeyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Devrilen tomrukların altında kalan kişi, 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

PARTNERKeyifler yerindeKeyifler yerinde
Manisa'da 2 otomobil çarpıştı: Ölen sürücünün cesedi, alev alan otomobilden son anda çıkarıldıManisa'da 2 otomobil çarpıştı: Ölen sürücünün cesedi, alev alan otomobilden son anda çıkarıldı
Osmaniye merkezli 'uyuşturucu' operasyonu: 4 tutuklamaOsmaniye merkezli 'uyuşturucu' operasyonu: 4 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Dizi sektöründe olay! Dizilere zorunlu ara...

Dizi sektöründe olay! Dizilere zorunlu ara...

Asgari ücret onları da arttıracak

Asgari ücret onları da arttıracak

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Dünya bu haberi konuşuyordu! Pentagon yalanladı

Dünya bu haberi konuşuyordu! Pentagon yalanladı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Düğüne 10 gün kala nişanlısına tecavüz etti!

Düğüne 10 gün kala nişanlısına tecavüz etti!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

'Tecavüz etti' dedi ama...! Gerçeği mesajlar ortaya çıkardı

'Tecavüz etti' dedi ama...! Gerçeği mesajlar ortaya çıkardı

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Tramvayda iğrenç olay! 'Yanlışlıkla elim değmiş olabilir'

Tramvayda iğrenç olay! 'Yanlışlıkla elim değmiş olabilir'

Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylamasında hangi fotoğraflar yarışıyor?

Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylamasında yarışan kareler

Yılbaşında en sık yapılan 8 hata!

Yılbaşında en sık yapılan 8 hata!

Türkiye'de UNESCO Dünya Kültür Mirası listesi'nde yer alan yerler

Her köşesi cennet! Türkiye 10 yılda ikiye katladı!

1986'da bulduğu heykel o ilçenin hayatını değiştirdi

1986'da bulduğu heykel o ilçenin hayatını değiştirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.