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Devrilen traktörde sıkışan iki yaralıyı ekipler kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 16:17 | Son Güncelleme

Devrilen traktörde sıkışan iki yaralıyı ekipler kurtardı

Kars'ın Akyaka ilçesinde devrilen traktörün içerisinde sıkışan iki kişi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Cemil Karabağ (48) idaresindeki 36 AB 776 plakalı traktör, ilçeye bağlı Küçük Pirveli köyü içinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Ters dönen traktörde sürücü Karabağ ile araçta bulunan Serkan Karabağ (13) sıkıştı. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları sıkıştığı yerden çıkartamayınca itfaiye ve AFAD'dan destek istedi.

Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları traktörden çıkarılan yaralılar, Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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2 yaralı AFAD ekipler Kars Kaza kurtardı

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