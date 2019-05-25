Devrilen traktördeki baba ve oğlu yaralandı

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’IN Gölbaşı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Halil İbrahim Boynueğeri ile yanındaki babası Mehmet Boynueğiri, yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Örenli köyü yakınlarında meydana geldi. Tarlada ilaçlama yapan Halil İbrahim Boynueğri yönetimindeki 02 EB 938 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, Halil İbrahim Boynueğri ile yanındaki babası Mehmet Boynueğri yaralandı.

Köylülelerin yardımıyla kurtarılan baba ve oğlu, çağırılan ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Durumu ağır olan Halil İbrahim Boynueğri, buradaki ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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