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Devrilen traktörden yara almadan çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 13:29 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sulama yaptığı sırada traktörü deviren Hasköylü çiftçi Kemal Ersan, kazayı yara almadan atlattı.Malkara’nın Hasköy Mahallesi kırsalında tarla sulaması yapan çiftçi Kemal Ersan’ın, arazinin çamurlu ve yokuş olması nedeniyle arkasında su pompası takılı traktörü dere kenarına devrildi.

Devrilen traktörden yara almadan çıktı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sulama yaptığı sırada traktörü deviren Hasköylü çiftçi Kemal Ersan, kazayı yara almadan atlattı.
Malkara’nın Hasköy Mahallesi kırsalında tarla sulaması yapan çiftçi Kemal Ersan’ın, arazinin çamurlu ve yokuş olması nedeniyle arkasında su pompası takılı traktörü dere kenarına devrildi. Şans eseri kazayı ucuz atlatan çiftçi Ersan, çağırdığı kepçe yardımıyla traktörünü kurtardı. Küçük çaplı hasarın meydana geldiği traktör, sanayide tamir edildi.

Devrilen traktörden yara almadan çıktı

Devrilen traktörden yara almadan çıktı

Devrilen traktörden yara almadan çıktı

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