HABER

Devrilen traktörün altıda kalan sürücü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 22:28 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan Orhan Özvural (62), hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altıda kalan sürücü öldü

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan Orhan Özvural (62), hayatını kaybetti.
Olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Ahmetağa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 45 ABL 561 plakalı traktörü ile tarlasında çalışan Orhan Özvural, meyilli arazide direksiyon kontrolünü yitirdi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrilirken, Özvural altında kaldı. Ağır yaralanan Özvural, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özvural, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Özvural'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Devrilen traktörün altıda kalan sürücü öldü

PARTNER Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi
Bursa’da jandarmadan bayram öncesi trafik denetimiBursa’da jandarmadan bayram öncesi trafik denetimi
Öfkeli baba, kazadan burnu bile kanamadan kurtulan kızını döverek hastanelik ettiÖfkeli baba, kazadan burnu bile kanamadan kurtulan kızını döverek hastanelik etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Yok artık! Ayağını sallayan arkadaşını dövdü

Yok artık! Ayağını sallayan arkadaşını dövdü

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

4 partiden ABD'ye ortak çağrı!

4 partiden ABD'ye ortak çağrı!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da park yeri kavgasında iki grup birbirine girdi

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Erzurum'da fuhuş operasyonu! 'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Meteoroloji'den son hava tahmini uyarısı! (İstanbul'da havalar nasıl olacak?)

Sıcaklıklar artıyor

Ölümün böylesi! Otomobil şarküteriye daldı, iş yeri sahibi feci şekilde can verdi!

Ölümün böylesi! İş yerine dalan aracın altında can verdi!

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.