Devrilen traktörün altıda kalan sürücü öldü

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan Orhan Özvural (62), hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Ahmetağa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 45 ABL 561 plakalı traktörü ile tarlasında çalışan Orhan Özvural, meyilli arazide direksiyon kontrolünü yitirdi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrilirken, Özvural altında kaldı. Ağır yaralanan Özvural, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özvural, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Özvural'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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