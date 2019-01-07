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Devrilen traktörün altında can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 10:15 | Son Güncelleme

Burdur merkez Kayaaltı köyünde Fikri Çolak (52) devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) Burdur merkez Kayaaltı köyünde Fikri Çolak (52) devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi. Kayaaltı köyünde oturan evli ve 2 çocuk babası Fikri Çolak, dün saat 17.30 sıralarında Kocapınar mevkisinde 15 AE 623 plakalı traktörünü yokuş aşağı çalıştırmak istedi. Yolun buzlu olması nedeniyle kontrolden çıkan traktör yolun sağ tarafındaki şarampole devrilirken, Fikri Çolak da altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri traktörün altında kalan Fikri Çolak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Fikri Çolak'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Traktör devrildiği yerden iş makineleri yardımıyla çıkarıldı.

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