Devrilen traktörün altında can verdi

Afyonkarahisar’da devrilen traktörün altında kalan şahıs feci şekilde can verdi.
Kaza Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesine bağlı İmrallı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir iş için ilçeye gitmek üzere köydeki evinden yola çıkan Cemal Kıvrak isimli çiftçi, yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyeti kaybederek şarampole yuvarlandı. Kaza sırasında takla atan traktörün altında kalan Cemal Kıvrak, olay yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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