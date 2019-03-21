Devrilen traktörün altında can verdi

Çanakkale’de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü.
Kaza Çan ilçesine bağlı Bozguç köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 82 yaşındaki Recep Durmuş, seyir halinde iken yoldaki tümseğe takılarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen traktörün altında kalan Durmuş hayatını kaybetti. Olayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve 112 ekiplerine bildirdi. Durmuş’un cansız bedeni traktörün altından çıkarılarak Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.
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