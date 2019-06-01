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Devrilen traktörün altında can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 11:29 | Son Güncelleme

KARAMAN'ın Ayrancı ilçesinde Ramazan Bilgi (40), kontrolünü kaybettiği traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında can verdi

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN'ın Ayrancı ilçesinde Ramazan Bilgi (40), kontrolünü kaybettiği traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Ayrancı ilçesine bağlı Kıraman Köyü'nde meydana geldi. Ramazan Bilgi, 42 LT 414 plakalı traktörüyle tarladan evine döndüğü sırada köyün girişinde traktörün kontrolünü kaybetti. Bilgi, yol kenarındaki tarlada ters dönen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin İhbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri traktör sürücüsü Ramazan Bilgi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından ters dönen traktörün altında kalan Bilgi'nin cesedi çıkartılarak otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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Devrilen traktörün altında can verdiDevrilen traktörün altında can verdi

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