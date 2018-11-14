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Devrilen traktörün altında can verdi, yanındaki Suriyeli yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.11.2018 13:20 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Hamit Coşkun (22), kontrolünden çıkarak, devrilen traktörün altında kalıp, yaşamını yitirdi.

Devrilen traktörün altında can verdi, yanındaki Suriyeli yaralı

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Hamit Coşkun (22), kontrolünden çıkarak, devrilen traktörün altında kalıp, yaşamını yitirdi. Kazada, traktördeki Suriyeli Muhammed Tarad ise yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Tarsus'a bağlı Karayayla Mahallesi'nde meydana geldi. Hamit Coşkun yönetimindeki 33 NMF 52 plakalı traktör, kontrolden çıkarak, devrildi. Sürücü Coşkun, traktörün altında kalarak, hayatını kaybetti. Araçta bulunan Suriye uyruklu Muhammed Tarad ise yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Tarad'ı ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Suriyeli Muhammed Tarad, tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Devrilen traktörün altında can verdi, yanındaki Suriyeli yaralıDevrilen traktörün altında can verdi, yanındaki Suriyeli yaralı

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