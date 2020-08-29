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  4. Devrilen traktörün altında kalan 2 kardeş hayatını kaybetti! Haberi alınca kendini araçtan atan anne yaralı

Devrilen traktörün altında kalan 2 kardeş hayatını kaybetti! Haberi alınca kendini araçtan atan anne yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 18:50 | Son Güncelleme

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu Muhammet Yıldız (16) ve kardeşi Elanur (15) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza haberini alıp, olay yerine gelen ölen kardeşlerin annesi Semra Yıldız, traktörden kendisini atınca yaralandı.

Devrilen traktörün altında kalan 2 kardeş hayatını kaybetti! Haberi alınca kendini araçtan atan anne yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralaralarında Çitlice Köyü yol ayrımında meydana geldi. Muhammet Yıldız'ın kullandığı traktör yol ayrımında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan Muhammet ile kardeşi Elanur Yıldız olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer kardeşi Sedanur ve kuzeni Veysel Yıldız (7) yaralandı.

ANNE HAREKET HALİNDEKİ TRAKTÖRDEN ATLADI

Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayı haber alan anne Semra Yıldız ise, olay yerine geldiği sırada üzerinde bulunduğu hareket halindeki traktörden kendini atması sonucu yaralandı. Anne Yıldız da olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince aynı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından hayatını kaybeden kardeşlerin cenazesi morga konuldu. (DHA)

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