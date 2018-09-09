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Devrilen traktörün altında kalan baba öldü, oğlu yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2018 12:13 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkıp, tarlaya devrilen traktörün altında kalan sürücü Salih İne (61) yaşamını yitirdi, oğlu Nuh Emre (14) ise yaralandı.  Kaza, sabah saatlerinde, ilçenin kırsal Hamitabat Mahallesi'nde meydana geldi.

Devrilen traktörün altında kalan baba öldü, oğlu yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkıp, tarlaya devrilen traktörün altında kalan sürücü Salih İne (61) yaşamını yitirdi, oğlu Nuh Emre (14) ise yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, ilçenin kırsal Hamitabat Mahallesi'nde meydana geldi. Salih İne yönetimindeki 16 Y 6833 plakalı römork bağlı traktör, kontrolden çıkıp, tarlaya devrildi. Kazada traktörün altında kalan Salih İne ile oğlu Nuh Emre İne yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı baba- oğlu ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Salih İne, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bacağı kırılan Nuh Emre İne'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Devrilen traktörün altında kalan baba öldü, oğlu yaralıDevrilen traktörün altında kalan baba öldü, oğlu yaralıDevrilen traktörün altında kalan baba öldü, oğlu yaralıDevrilen traktörün altında kalan baba öldü, oğlu yaralı

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