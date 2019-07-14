HABER

Devrilen traktörün altında kalan baba ve kızı öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 00:26 | Son Güncelleme

Devrilen traktörün altında kalan baba ve kızı öldü

Aydın'da traktörün devrilmesi sonucu baba ve kızı hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kızıldere Mahallesi'nde yaşayan Erkan Kurut, kızı İrem Kurut'u da yanına alarak 09 PR 219 plakalı traktörüyle incir bahçesine gitti.

Baba kız bir süre sonra dönmeyince ailesi aramaya çıktı. Kargacık mevkisine giden aile bireyleri, traktörün devrildiğini ve baba kızın altta kaldığını fark etti.

Durum, 112 Acil servis, itfaiye ve Jandarma ekiplerine bildirildi.

Sağlık ekipleri baba ve kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

PARTNERGüzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...Güzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...
Dünyanın en zengin insanı Datça’yı sevdiDünyanın en zengin insanı Datça’yı sevdi
Olayı duyan oraya akın etti! Her yerde aranıyorlar!Olayı duyan oraya akın etti! Her yerde aranıyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
baba kız traktör

En Çok Okunan Haberler

Çocukların kavgasına büyükler de katıldı: Ölü ve yaralılar var

Çocukların kavgasına büyükler de katıldı: Ölü ve yaralılar var

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

Konya'da dehşete düşüren görüntü!

Konya'da dehşete düşüren görüntü!

Pençe-2 harekatından ilk görüntü

Pençe-2 harekatından ilk görüntü

Survivor'ın güzel ismi Beşiktaş'ın yeni yengesi oldu!

Survivor'ın güzel ismi Beşiktaş'ın yeni yengesi oldu!

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Olayı duyan oraya akın etti! Hakkari'de 3 çocuk kayboldu!

Olayı duyan oraya akın etti! Her yerde aranıyorlar!

Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Yamaç paraşütü faciası! Pilot hayatını kaybetti

Yamaç paraşütü faciası! Pilot hayatını kaybetti

Kafası otomobilin altında kaldı, kaskı sayesinde kurtuldu

Mucize kurtuluş! Kafasının üzerinden geçti ama...

Oto galerici tartıştığı kişi tarafından vurularak öldürüldü

Oto galeride çıkan tartışma kanlı bitti!

Askeri aracın da karıştığı zincirleme kazada 3'ü asker 8 kişi yaralandı

Zincirleme kaza: 3'ü asker 8 yaralı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.