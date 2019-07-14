Devrilen traktörün altında kalan baba ve kızı öldü

Aydın'da traktörün devrilmesi sonucu baba ve kızı hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kızıldere Mahallesi'nde yaşayan Erkan Kurut, kızı İrem Kurut'u da yanına alarak 09 PR 219 plakalı traktörüyle incir bahçesine gitti.

Baba kız bir süre sonra dönmeyince ailesi aramaya çıktı. Kargacık mevkisine giden aile bireyleri, traktörün devrildiğini ve baba kızın altta kaldığını fark etti.

Durum, 112 Acil servis, itfaiye ve Jandarma ekiplerine bildirildi.

Sağlık ekipleri baba ve kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

