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Devrilen traktörün altında kalan baba ve oğlu hayatını kaybetti

20.11.2021 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalan Yusuf Ödün (55) ile oğlu Erdem Ödün (28), yaşamını yitirdi.

Devrilen traktörün altında kalan baba ve oğlu hayatını kaybetti

Kaza, öğle saatlerinde Seydikemer'in Dereköy Mahallesinin Kuz mevkisinde meydana geldi.

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BABA VE OĞLU TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

Yusuf Ödün yönetimindeki traktör, ormanlık alanda engebeli arazide ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Yusuf Ödün ve oğlu Erdem Ödün, devrilen traktörünün altında kaldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba ve oğlunun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yusuf Ödün ile Erdem Ödün'ün cesedi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Muğla
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